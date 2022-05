FC Corvinul Hunedoara a ajuns la a 21-a victorie in acest sezon de Liga a treia

FC Corvinul Hunedoara a obtinut al 21-lea succes in actuala editie a Ligii a treia.Echipa de fotbal din Hunedoara a invins cu scorul de 3 la 1, pe CS Unirea Unghieni 2018, in etapa a sasea a play-off-ului Ligii a treia.Meciul a avut loc miercuri, pe stadionul din Simeria. Golurile gazdelor au fost marcate de Herghelegiu (2) si Arnautu.Sambata, in etapa urmatoare, Corvinul Hunedoara, liderul in clasamentul play-off-ului Seriei 9 a Ligii a treia, va intalni, tot pe terenul din ... citeste toata stirea