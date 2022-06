FC Corvinul joaca finala pentru promovare, dupa un sezon impecabil

Au trecut mai multi ani de cand Corvinul Hunedoara nu a mai avut un asemenea sezon. A fost neinvinsa in Liga a treia de fotbal si este favorita la promovarea in Liga a doua. A reusit sa readuca hunedorenii pe stadion si cred ca de astfel de echipe avem nevoie in fotbalul romanesc.Miercuri, Corvinul joaca in deplasare cu CS Minaur Baia Mare, in "finala" barajului pentru promovare. In tur, a invins cu 2 - 1, la Hunedoara, echipa din Maramures. In afara unei "braziliene" facute de un jucator, ... citeste toata stirea