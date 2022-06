Femeie atacata de urs in localitatea Petrila

O femeie in varsta de 30 de ani a fost atacata, joi, de un urs, in localitatea Petrila, in timp ce intentiona sa mearga la una din proprietatile sale. Aceasta a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. ISU Hunedoara a transmis mesaj Ro-Alert pentru a anunta prezenta animalului in zona. Inspectoratul de Jandarmi Hunedoara a fost anuntat de prezenta ursului in localitatea Petrila in jurul orei 13.30. "In data de 09.06.2022, in jurul orei 13:23, am fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112 ... citeste toata stirea