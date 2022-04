Fenomene paranormale pe Lacul Cincis. Previziunea sumbra a lui Arsenie Boca si cele mai stranii intamplari VIDEO

Oamenii au creat Lacului Cincis o aura de loc misterios, in jurul caruia s-au petrecut evenimente iesite din comun. Lacul Cincis se infatiseaza in aceste zile oaspetilor sai in toata splendoarea lui. Padurile de pe malul salbatic al apei incep sa infrunzeasca, florile si iarba cuprind versantii care il marginesc, iar la orizont cele mai inalte varfuri ale Masivului Retezat stralucesc in lumina soarelui, acoperite de zapada.VIDEO CU LACUL CINCIS, IMAGINI AERIENEGALERIE FOTO - LACUL ... citeste toata stirea