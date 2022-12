Fetele Albe, cetatea dacica propusa ca sit UNESCO, dar lasata de izbeliste in ultimii ani

Fetele Albe se afla in vecinatatea Sarmizegetusei Regia si putea ajunge in patrimoniul UNESCO in 1999. Anii au trecut, iar asezarea dacica a fost neglijata.La sfarsitul anilor A'90, Ministerul Culturii, condus la acea vreme de Ion Caramitru, a initiat demersurile pentru inscrierea a sapte asezari dacice din Muntii Sureanu in patrimoniul cultural mondial UNESCO: Au fost nominalizate Sarmizegetusa Regia, Costesti - Cetatuie, Blidaru, Piatra Rosie, Banita, Capalna, dar si Fetele Albe - ... citeste toata stirea