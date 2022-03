Figurina antropomorfa din epoca bronzului, descoperita la Soimus

Figurina antropomorfa a fost descoperita in perimetrul asezarii apartinand epocii bronzului de la Soimus, punctul "Teleghi". Situl a fost investigat in cadrul cercetarilor arheologice preventive de pe tronsonul Deva - Orastie al autostrazii A 4, desfasurate in anul 2011, care au oferit un bogat material arheologic, atat cantitativ, cat si din punct de vedere al varietatii si informatiei.Starea de conservare a piesei este destul de buna, lipsindu-i un fragment de la baza si capul. Dimensiunile ... citeste toata stirea