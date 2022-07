Fostul primar al Hunedoarei Viorel Raceanu a implinit 96 de ani

Viorel Raceanu, primarul Hunedoarei din perioada 1960 - 1979, a implinit astazi 96 de ani.De numele sau este strans legata dezvoltarea municipiului Hunedoara, transformarea sa dintr-o localitate cu multe probleme - la finele anilor '50, intr-una cu locuinte decente si o infrastructura foarte buna pentru finele anilor '70, inceputul anilor '80, a informat Primaria Hunedoara."Principala mea realizare a venit abia in momentul in care am reusit ... citeste toata stirea