Fostul sef al ISU Hunedoara s-a impuscat in piept

Viorel Demean, fostul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, s-a impuscat in piept cu o arma pe care o detine legal si a ajuns la spital in stare grava.SSotia acestuia a sunat la 112 pentru a alerta autoritatile, afirmand ca barbatul in varsta de 47 de ani s-a impuscat accidental."In jurul orei 10.30 am fost solicitati sa intervenim la o persoana impuscata. La locul solicitarii, a fost gasit un barbat de 47 ani, constient, cu o plaga impuscata la nivelul ... citeste toata stirea