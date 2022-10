Furt reclamat pe santierul arheologic al soselei Simeria - Geoagiu

Drumul Judetean 107 A Simeria - Geoagiu se afla in curs de modernizare, iar pentru ca traseul soselei se suprapune unui drum infiintat de romani si traverseaza mai multe asezari antice, in mai multe locuri din perimetrul sau au loc descarcari arheologice.Pe unul dintre santiere a fost descoperit un vas antic, insa la scurt timp hotii au furat artefactul. "O femeie a sesizat Politia Orasului Simeria despre faptul ca persoane necunoscute, in perioada 8-10 octombrie 2022, au patruns in zona in ... citeste toata stirea