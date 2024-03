Departamentul pentru Situatii de Urgenta impreuna cu cele trei companii de distributie a energiei electrice din cadrul grupului au lansat Ghidul sigurantei in domeniul electric, disponibil pe platforma www.fiipregatit.ro, precum si pe website-ul companiilor de distributie.In ceea ce priveste siguranta in cadrul propriei locuinte, printre sfaturile specialistilor se numara:Foloseste numai receptoare si aparate electrice omologate, nedeteriorate si nu le lasa nesupravegheate sub tensiune; ... citește toată știrea