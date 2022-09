Grupare acuzata de camata, retinuta in urma unei anchete DIICOT

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Hunedoara au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a sase inculpati cercetati pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, camata si lipsire de libertate in mod ilegal.In cauza s-a retinut faptul ca, in primavara anului 2021, pe raza judetului Hunedoara a fost constituit un grup infractional organizat care a actionat in mod coordonat ... citeste toata stirea