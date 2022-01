Hoata cu tupeu. Ce pedeapsa a primit o femeie prinsa la furat din magazine de sase ori in cateva zile

O femeie a fost prinsa la furat de sase ori in numai cateva zile, in centrele comerciale din Deva. Hoata cu tupeu a fost condamnata. Magistratii Judecatoriei Deva au condamnat la un an si patru luni de inchisoare o femeie in varsta de 36 de ani, acuzata de comiterea a sase furturi din magazine, in Deva.A ramas fara toti banii si bijuteriile din casa. Jaful, comis de o spargatoare recidivista, care a intrat pe fereastraFata de 14 ani prinsa bauta la volan, pe strazile din Petrosani. Ce a spus ... citeste toata stirea