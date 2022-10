Horatiu Malaele, la Salonul Hunedorean al Cartii

Biblioteca Judeteana "Ovid Densusianu" Hunedoara - Deva, cu sprijinul Consiliului Judetean Hunedoara si in parteneriat cu editurile All si Bookzone din Bucuresti, organizeaza, in cadrul celei de-a XXI-a editii a traditionalului Salon Hunedorean al Cartii, o suita de lansari de carte si intalniri cu scriitori.In ziua de 12 octombrie 2022, ora 1700, la Deva Mall, etajul trei, Salle d'Or, vom avea bucuria sa fim gazdele binecunoscutului si indragitului artist si om de cultura Horatiu Malaele. ... citeste toata stirea