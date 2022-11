Hot in varsta de 17 ani, retinut de politisti

Politistii hunedoreni au identificat un tanar in varsta de 17 ani, din Hunedoara, banuit de comiterea unor infractiuni de furt, comise pe raza municipiului Hunedoara.Din cercetari, politistii au stabilit ca, in data de 30 octombrie 2022, in jurul orei 16:40, minorul a intrat in incinta unei societati comerciale din municipiul Hunedoara (in timpul programului de functionare al magazinului), profitand de faptul ca angajata societatii s-a deplasat intr-o camera alaturata incaperii cu ... citeste toata stirea