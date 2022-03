Hunedoara. 16% dintre someri sunt sub 30 de ani, iar 32% sunt sub 40 de ani

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Hunedoara a facut publice datele privind rata somajului, de la sfarsitul lunii februarie 2022. Conform acesteia, in evidente erau inregistrati 6.585 someri (din care 3.243 femei), rata somajului fiind de 3,85 %.Impartirea pe varste releva, insa, date foarte dure, care demonstreaza si multa incompetenta.Peste o mie dintre someri sunt tineri sub 30 de ani, adica 16%, iar tot atat sunt oameni sub 40 de ani.In total 32% si 2034 de persoane. ... citeste toata stirea