Hunedoara. 24% dintre someri au varste intre 40 si 49 de ani

La sfarsitul lunii ianuarie 2025, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Hunedoara erau inregistrati 6.936 someri, rata somajului fiind de 4,53 %.Din totalul de 6.936 persoane inregistrate in evidentele AJOFM Hunedoara, 1.951 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 4.985 erau someri neindemnizati.In ceea ce priveste impartirea pe grupe de varta, cel mai mare numar de someri este in grupa 40-49 de ani,1650 de persoane, adica 24%.De altfel, somerii ... citește toată știrea