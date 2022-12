Hunedorean condamnat pentru ultraj. S-a razbunat dupa ce a fost prins aruncand gunoaie pe malul Cernei

Judecatoria Hunedoara a condamnat la o amenda penala de 2.450 de lei un barbat din Hunedoara, acuzat de ultraj dupa ce a amenintat cu moartea un echipaj al Politiei Locale si s-a dezbracat in fata acestuia.Hunedoreanul in varsta de 35 de ani, recidivist, tata a noua copiii minori, care locuia intr-o baraca de langa raul Cerna, a fost observat de doi angajati ai Politiei Locale Hunedoara, barbat si femeie, in timp ce depozita deseuri pe malul raului, in zona Otelariei din Combinatul siderurgic ... citeste toata stirea