Hunedoreanul Avram Iancu este primul roman care a obtinut premiul mondial pentru performanta in ape deschise

Inotatorul Avram Iancu, de meserie bibliotecar la Petrosani, judetul Hunedoara, cel care a inotat 12 ore neintrerupt anul trecut in Canalul Bega, la Timisoara, a castigat prestigiosul premiu "Performance of the Year 2021" la inotul in ape deschise. El este primul roman care obtine acest premiu.Pe langa reusita de 12 ore de pe Bega din luna iunie a anului trecut, inotatorul s-a avantat si 26 de kilometri in Dunare impotriva curentului, timp de 18 ore si 30 de minute.