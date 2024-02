Ianuarie 2024. 37 % din somerii hunedoreni au varste sub 40 de ani

La sfarsitul lunii ianuarie 2024, in judetul Hunedoara erau inregistrati 7.275 someri (din care 3.977 femei), rata somajului fiind de 4,67 %, anunta Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Hunedoara.Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 4,53 %, in aceasta luna acest indicator a inregistrat o crestere de 0,14 pp. Din totalul de 7.275 persoane inregistrate in evidentele AJOFM Hunedoara, 2.324 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 4.951 erau someri ... citește toată știrea