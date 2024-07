Inca o promotie a facultatilor Universitatii din Petrosani a luat drumul carierei

Saptamana acesta au fost trei zile de sarbatoare la Universitatea din Petrosani. Aula Magna a fost plina in aceste zile de absolventii celor trei facultati ale universitatii, rude si prieteni, dar si cadre didactice care i-au indrumat in anii de studentie si lideri ai institutiei academice din Valea Jiului.Primiti in Aula pe Gaudeamus igitur, inarmati cu roba si toca, dar si o multitudine de cunostiinte, absolventii au fost extrem de emotionati.Emotiile nu l-au ocolit nici pe rectorul ... citește toată știrea