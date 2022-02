Incendii de vegetatie uscata in judetul Hunedoara

Echipaje de pompieri din toate structurile de interventie ale ISU Hunedoara au fost implicate, in ultimele zile, in misiuni de stingere a 19 incendii de vegetatie uscata, ce s-au propagat pe aproximativ 100 de hectare de teren.Localitatile afectate de aceste arderi sunt Hasdat, Ohaba de Sub Piatra, Cozia, Paclisa, Salasu de Sus, Strei, Ciopeia, Ribita, Hunedoara, Geoagiu, Deva, Simeria, Valea Seaca, Silvasu de Sus si Racastie.Interventia de stingere a fost ingreunata de terenul accidentat, ... citeste toata stirea