Pompierii Detasamentului Petrosani au intervenit astazi, in jurul orelor 12.00, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit in curtea unei societati comerciale din localitatea Vulcan. La sosirea echipajului ISU, incendiul se manifesta violent si generalizat.Au ars electrocasnice vechi (frigidere, aragaze), dulapuri, saltele si alte deseuri depozitate pe o suprafata de aproximativ 500 mp.Primaria Vulcan a trimis in ... citeste toata stirea