Incepe sesiunea la Universitatea din Petrosani

Studentii Universitatii din Petrosani au intrat in linie dreapta pentru sesiunea de iarna. De la inceputul acestei saptamani, studentii s-au intors din vacanta de iarna si au inceput pregatirea examenelor.Va fi o perioada de recuperare a cursurilor, de colocvii, iar apoi urmeaza examenele.Noi am inceput activitatile, iar dupa o saptamana de scoala, incep colocviile, pe perioada a doua saptamani. Va fi o perioada in care studentii vor sustine examenele la disciplinele prevazute cu aceasta ... citește toată știrea