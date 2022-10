Incident grav intr-un liceu: doua eleve au ajuns in spital

Un incident grav a avut loc, miercuri dimineata, in timpul unei ore de educatie fizica, la Colegiul National "Mihai Eminescu" din Petrosani. Doua adolescente cu varste de 16 ani au fost ranite, dupa ce un televizor aflat in sala de sport, s-a prabusit peste ele. Televizorul se afla pe un suport de lemn, care s-a desprins din perete."Victimele au fost transportate la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. In cauza, politistii au intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul ... citeste toata stirea