Muzeul de Etnografie si Arta Populara din Orastie va propune o scurta incursiune in obiceiurile si practicile funerare regasite in sudul Transilvaniei.Astazi expunem publicului o serie de stalpi din lemn fatetati cu decor complex relatand asupra rolului lor in cadrul insemnelor funerare. De asemenea, va asteptam cu caldura in cadrul expozitiei temporare a muzeului orastian, ce gazduieste o importanta colectie de stalpi funerari, in incercarea de a deslusi simbolurile si povestea fiecarui ... citeste toata stirea