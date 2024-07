Inedit. Bursa Locurilor de Munca pentru persoanele private de libertate

In parteneriat cu Penitenciarul Deva, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Hunedoara organizeaza la sfarsitul acestei luni Bursa Locurilor de Munca pentru persoanele private de libertate. Actiunea se va desfasura in municipiul Deva, in data de 26 iulie 2024, la sediul A.J.O.F.M. Hunedoara."Aceasta initiativa face parte dintr-un efort mai amplu de reintegrare sociala si profesionala a persoanelor private de libertate, oferindu-le acestora oportunitatea de a lua contact ... citește toată știrea