Intrare gratuita la muzee, de 1 Iunie

Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva se indreapta spre publicul sau cu ocazia zilei de 1 iunie, cand intrarea va fi gratuita in toate expozitiile organizate la Deva, Brad, Orastie, Aurel Vlaicu sau Sarmizegetusa.Ziua de 1 iunie reprezinta o sarbatoare pentru toti cetatenii. Copiii care sunt sarbatoriti in aceasta zi reprezinta viitorul nostru al tuturor.Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva organizeaza constant activitati care se adreseaza copiilor si in care sunt angrenati copiii. ... citeste toata stirea