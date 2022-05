Istoria "betonata". De ce si-au pierdut farmecul din trecut cele mai faimoase monumente VIDEO

Lucrarile de restaurare a mai multor monumente istorice cunoscute in Romania le-au schimbat cu mult infatisarea pe care o aveau in trecut. Cele mai cunoscute monumente istorice din Hunedoara arata cu totul diferit fata de perioada in vremea constructiei lor.VIDEO - GERMISARAVIDEO - SARMIZEGETUSA REGIAVIDEO - CETATEA DEVEI, IMAGINI AERIENENu doar distrugerile suferite de-a lungul timpului le-au schimbat infatisarea ci si lucrarile de restaurare din epoca moderna, unele contestate de ... citeste toata stirea