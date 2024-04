"Jiul este prizonierul amatorismului"

Consultantul in comunicare Nicu Tasca scrie pe blogul sau despre cele mai titrate echipe din judetul Hunedoara. Este vorba despre Corvinul Hunedoara si Jiul Petrosani. In timp ce prima face performanta la nivel inalt, cealalta se zbate in anonimat.Am vazut ieri o performanta exceptionala a unui club cu adevarat profesionist si ma refer la Corvinul Hunedoara. Sunt incantat de ce am vazut si de performanta obtinuta. Si mai incantat sunt de faptul ca s-a mai dovedit o data ca profesionalismul ... citește toată știrea