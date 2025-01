La finalul anului 2024, 60% din somerii hunedoreni aveau varste sub 50 de ani

La sfarsitul lunii decembrie 2024, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Hunedoara erau inregistrati 6.795 someri, iar rata somajului a fost de 4,44 %.Din totalul de 6.795 persoane inregistrate in evidentele AJOFM Hunedoara, 1.893 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 4.902 erau someri neindemnizati.In ceea ce priveste structura pe grupe de varste, de remarcat este ca 60% dintre somerii hunedoreni au varste pana in 50 de ani, insumand peste 4000 de ... citește toată știrea