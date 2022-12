La joaca in baltoaca. Imagini inedite surprinse in padurile Parcului Natural Gradistea Muncelului - Cioclovina

Camerele de supraveghere a faunei din Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina din Hunedoara au surprins la joaca ciutele tinere ale unui card de cervide. Animalele se bucura in voie de o baltoaca.E vorba de noua generatie de cervide cu chef mult de joaca in padurile Parcului Natural Gradistea Muncelului - Cioclovina, explica Romsilva.Ciuta este un animal erbivor, din familia Cervidae, habitatul fiind in zone montane sau deluroase cu paduri intinse, care asigura conditiile de liniste, ... citeste toata stirea