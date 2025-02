La Petrosani ar putea fi pregatiti ingineri minieri pentru Africa

Prezenta studentilor straini la Petrosani este deja o realitate, dar conducerea Universitatii din Petrosani nu se opreste din a cauta studenti si in zone in care nu a ajuns pana acum. Evident, acesti studenti trebuie sa inceapa cu anul pregatitor de limba romana.Au venit toti studentii straini la anul pregatitor de limba romana. Avem sudenti mai multi din Turkmenistan, dar au venit si din Ciad, avem studenti din Seychelles (au venit doua studente de acolo). In total, avem 28 de studenti in ... citește toată știrea