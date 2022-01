Labirintul de buncare secrete de sub piata centrala a Hunedoarei, dezvaluit odata cu renovarea unei cladiri VIDEO

Lucrarile de renovare a Casei de cultura din Hunedoara scot la lumina buncarele de sub cladirea ridicata in primii ani de comunism. Restaurarea Casei de cultura din Hunedoara, inceputa in vara anului 2020, se apropie de final.GALERIE FOTO CU CASA DE CULTURA SI BUNCARELE DE SUB EAVIDEO CU CLADIREA SI ADAPOSTUL SUBTERANIn ultimele saptamani, au fost montate scaunele din sala mare de spectacole, instalatiile mecanice si electrice ale scenei si usile rezistente la foc, iar constructorii se ocupa ... citeste toata stirea