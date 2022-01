Lacul Cincis, invaluit in gheata. Uriasul patinoar din Hunedoara creat de fortele naturii VIDEO

Gerul din ultimele nopti a facut ca apele Lacului Cincis sa fie acoperite pe o suprafata mare cu un strat gros de gheata. Dupa mai multe nopti in care temperaturile au scazut pana la minus 15 grade Celsius, apele Lacului Cincis au fost cuprinse, in zona din amonte, de un strat gros de gheata.GALERIE FOTO CU LACUL CINCISVIDEO LACUL INGHETATCele mai spectaculoase privelisti se infatiseaza vizitatorilor lacului in vecinatatea bisericilor ruinate de la coada acestuia.Seceta a transformat ... citeste toata stirea