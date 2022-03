Lacul Saulesti, secat de santierul pentru noua magistrala feroviara din vestul Romaniei, revine la viata VIDEO

Lacul Saulesti, asanat aproape complet in ultimii ani, in timpul lucrarilor la noua magistrala feroviara Simeria - Arad, ocupa din nou terenul care se transformase intr-o pasune. Lacul Saulesti din vecinatatea oraselor Simeria si Deva, secat aproape complet in ultimii ani, in timpul lucrarilor la noua magistrala feroviara Simeria - Arad (KM 614), revine "la viata".Balta Saulesti a fost unul dintre locurile preferate ale pescarilor hunedoreni, insa in ultimii ani o parte din suprafata ei a fost ... citeste toata stirea