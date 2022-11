Laura Sarbu, condamnata pentru trafic de influenta

Tribunalul Hunedoara a pronuntat, luni, sentinta in dosarul de coruptie in care au fost trimisi in judecata trei angajati ai Primariei Deva.Laura Sarbu, fostul secretar general al Primariei Deva, sotul ei Hadrian Sarbu, angajat si el in administratia locala si Mihai Bodrean, cumnatul acesteia, om de afaceri si functionar al Primariei Deva au fost acuzati de trafic de infleunta de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie. Laura Sarbu ar fi primit circa 80.000 de lei de la un om de afaceri ... citeste toata stirea