Le-au prezentat cu fast, dar cu au folosit? Investitiile "minunate" din statiunile Vaii Jiului

ai multe investitii realizate in statiunile din Valea Jiului, pe care in vremea inaugurarii lor politicienii locali le-au prezentat cu fast hunedorenilor, s-au dovedit inutile ori au esuat in a functiona in scopul turistic pentru care au fost realizate. Telegondola din Pasul Vulcan, telescaunul din Varful Straja si noul telescaun din zona turistica Parang se numara printre ele.Primul telescaun din statiunea montana Parang a fost pus in functiune in anul 1973, pentru a lega locurile de la ... citeste toata stirea