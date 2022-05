Lectii de arheologie in Valea Alunului

Scoala non-formala de arheologie interdisciplinara din Valea Alunului, jud. Hunedoara a adus in zona cetatilor dacice studentii Universitatii de Vest din Timisoara care se pregatesc sa devina arheologi. Organizatorii au pregatit pentru tinerii participanti o serie de prelegeri menite sa-i introduca in atmosfera locului si a evenimentului.Dr. Iosif Vasile Ferencz, cercetator in cadrul Muzeului Civilizatiei Dacice si Romane din Deva si profesor asociat in cadrul Universitatii de Vest din ... citeste toata stirea