Locurile de popas de pe malul Lacului Cincis sunt sufocate de gunoaie

Lacul Cincis a devenit o uriasa rampa de gunoi a localnicilor, iar cele mai multe deseuri pot fi vazute in rapele din vecinatatea parcarilor de pe mal.Pe marginea soselei Hunedoara - Ghelari, in apropiere de barajul lacului de acumulare, un loc de popas din care turistii pot admira zona din amonte a lacului de acumulare a devenit un intins depozit de gunoaie. Un frigider si o masina de spalat stricate se numara printre aparatele electrocasnice aruncate din parcare, in padurea de pe malul apei. ... citeste toata stirea