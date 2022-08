Lucrarile la Acumularea Mihaileni, blocate dupa reclamatiile activistilor de mediu: sunt "deranjate" sapte specii de pesti

Continuarea lucrarilor de amenajare a lacului de acumulare este blocata, in urma reclamatiilor unei organizatii de mediu.Asociatia Declic a solicitat in instanta oprirea continuarii proiectului inceput in anii A'80 in care statul roman a investit pana in prezent aproape 150 de milioane de lei.Un proces intre reprezentantii organizatiei neguvernamentale (reclamanti) si Apele Romane, Administratia Bazinala de Apa Crisuri si Consiliul Judetean Hunedoara (parati) se afla in derulare la ... citeste toata stirea