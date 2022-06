Mai e loc pentru Corvinul Hunedoara in Liga a doua? Ce cluburi au primit certificatul de licentiere pentru competitie

Federeatia Romana de Fotbal a transmis ca au primit Certificatul pentru participarea in competitiile de club Campionatul National Liga 2, pentru sezonul 2022-2023, urmatoarele cluburi (participante in Liga 1 si Liga 2 in sezonul 2021-2022):1. Asociatia Club Sportiv Municipal Politehnica Iasi2. Asociatia Clubul Sportiv Fotbal Club Brasov - Steagul Renaste3. Asociatia Clubul Sportiv Viitorul Pandurii Targu Jiu4. Asociatia Fotbal Club Unirea Constanta5. Asociatia Futball Klub Csikszereda ... citeste toata stirea