Mai multe arme de vanatoare si "trofee" cinegetice au fost ridicate in urma perchezitiilor, de la un grup de braconieri

Trei barbati au fost retinuti preventiv de politisti, in cadrul unui dosar penal ce vizeaza comiterea unor infractiuni de nerespectare a regimului armelor si munitiilor, uz de arma fara drept si braconaj cinegeticMiercuri, politistii hunedoreni au pus in aplicare cinci mandate de perchezitie domiciliara si trei ordonante de perchezitie a autovehiculelor, emise in cadrul unui dosar penal ce vizeaza documentarea comiterii unor infractiuni de nerespectare a regimului armelor si munitiilor, uz ... citeste toata stirea