Manipulatorul

Inscaunat pentru a doua oara ministrul Muncii, Marius Budai, caci despre el este vorba, continua zilnic, in platourile de televiziune, sa duca cu "zaharelul" pensionarii, prin a arata "lupta" pe care o duce spre binele acestora, folosindu-se in permanenta, pentru a fi cat mai credibil, de sintagma "parintii si bunicii nostri". Asta la vedere, pentru ca in momentul in care nu-l vede nimeni, cinic, da avize negative unor initiative legislative in detrimentul "parintilor si bunicilor nostri" asa ... citeste toata stirea