Marea comoara dacica descoperita in Esinutul Padurenilor. Tezaur de aur si argint din vremea regelui Burebista

Cea mai pretioasa comoara dacica descoperita in Esinutul Padurenilor a stat ascunsa aproape doua milenii la marginea satului Cerbal, pe Dealul Dosului.Tezaurul din locul numit "Dosul Parlit" a fost scos la iveala de localnici in anul 1874, in timpul lucrarilor la drumul Govajdia - Dobra, care traversa mai multe sate din Muntii Poiana Rusca.Intr-un vas de bronz, ascuns intr-o oala de lut au fost depuse o fibula de argint, doua fibule cu scut rombic, un lant fragmentar de argint, doua coliere, ... citeste toata stirea