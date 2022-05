Marile demolari din jurul Castelului Nopcsa. Ce soarta va avea monumentul

Lucrarile de reabilitare a castelului Nopcsa de la poalele Retezatului, incepute in 2019, se apropie de final.Odata cu inaintarea lucrarilor de renovare a monumentului - ce devenise o ruina in ultimii ani - si cu demolarile constructiilor ponosite din jurul cladirii, locul dezvaluie oaspetilor sai luxul in care traia faimosul baron Franz Nopcsa, ultimul nobil din puternica familie transilvana.Circa 90% din lucrarile prevazute in proiect au fost realizate, o parte din mobilierul nou al ... citeste toata stirea