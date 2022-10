Marinescu ar fi ales varianta hibrida pentru Mintia

Fostul consilier vulcanean Dan Marinescu intra, din postura de specialist in energie, in discutia referitoare la Termocentrala Mintia. El sustine pentru Jurnalul Vaii Jiului, ca ar fi ales un mix de nuclear SMR cu fotovoltaic."La Mintia as fi mers pe varianta hibrida de reactoare modulare mici (SMR) cu parc fotovoltaic. La Mintia exista toate conditiile pentru implementarea acestor proiecte, are Muresul aproape, nu este zona seismica si are toata infrastructura pentru linii de transport. Stiu ... citeste toata stirea