Marinescu demasca raiul pensionarilor reangajati pe bani multi la CEVJ

Metoda reangajarilor pensionarilor de la Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ) face valuri chiar si dincolo de granitele Vaii Jiului. In timp ce ministrul Energiei, Sebastian Burduja, se lauda la televiziunile centrale cum va eficientiza sectorul, sute de pensionari din Valea Jiului incaseaza in acelasi timp salarii uriase si pensii.Unul dintre acestia este chiar seful Sindicatului "Muntele", Darius Cimpean.Membru in Consiliul de Administratie (CA) al CEVJ, Dan Marinescu sustine ca el ... citește toată știrea