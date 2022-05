Master in "Consum si de productia responsabila de energie", la Petrosani

Conducerea Universitatii din Petrosani vrea sa acrediteze un masterat in domeniul energetic. Aceasta va fi noutatea ofertei academice pe care o pregatesc cei care conduc institutia de invatamant superior pentru noul an universitar si se va desfasura in limba engleza.Noul masterat a fost gandit ca o sulutie la discutia care se poarta la nivel european cu privire la consumul si productia resposabila de energie electrica, in contextul renuntarii masive la gazul rusesc."Vrem sa acreditam un ... citeste toata stirea