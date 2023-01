Mic exemplu de recunostinta ucraineana: Olesia Bogdaniuk

Anul trecut, in februarie, am fost unul dintre milioanele de romani care au crezut ca Rusia si Putin au intrecut orice masura in privinta Ucrainei, ca au incalcat orice elemente de natura umana in abordarea problemei ucrainene.Mi-a trebuit un an sa ma dezmeticesc si dupa consultari cu internetul, dupa foarte multe relatari pe care le-am vazut acolo, incet-incet mi-am schimbat impresia.Cand l-am auzit vorbind pe Putin despre nazistii si fascistii din Ucraina mi-a venit sa rad, l-am ... citeste toata stirea