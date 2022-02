Michael Klein, comemorat la Hunedoara

Michael Klein (1959 - 1993), fostul capitan alechipei de fotbal Corvinul Hunedoara, in anii sai de glorie, a fost comemorat, luni, la Hunedoara. Au trecut 29 de ani de la moartea forbalistului.Hunedorenii au adus coroane de flori la statuia fotbalistului, aflata in fata intrarii principale in complexul sportiv "Michael Klein" si a unui centru comercial.Michael Klein s-a nascut la 10 octombrie 1959 si a jucat peste 300 de meciuri la Corvinul Hunedoara, apoi la Dinamo Bucuresti si ... citeste toata stirea